أوكرانيا: قصف روسي يستهدف «سومي» وسقوط 14 صاروخا على «كراماتورسك»

ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قصف منطقة سومي خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن وقوع ثمانية انفجارات، فيما سقطت 14 صاروخا على كراماتورسك.

وذكرت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، نقلا عن دميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي قوله: منطقة سومي تعرضت لقصف في منتصف الليل ما أسفر عن وقوع ثمانية انفجارات في مجتمع زنوب-نوفهورودسك، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات أو تدمير.

من جانبه، قال أولكسندر هونشارينكو، رئيس الإدارة العسكرية لبلدة كراماتورسك، على فيسبوك: سقط 14 صاروخًا على منطقة كراماتورسك بين عشية وضحاها، ولم تقع إصابات، ندين الاعتداء الروسي.

دعم بريطاني جديد لأوكرانيا

فيما كشف وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، عن حزمة دعم بقيمة 6.35 مليون جنيه استرليني لحماية البنية التحتية الوطنية والخدمات العامة الحيوية في أوكرانيا من الهجمات السيبرانية.

وأوضح كليفرلي - في بيان نشره موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني - أنه تم تأسيس برنامج أوكرانيا السيبراني في المملكة المتحدة بعد فترة وجيزة من التحركات الروسية على أوكرانيا في فبراير، للحماية من الهجمات الإلكترونية الروسية المتزايدة، ولم يتم الإعلان عن البرنامج حتى الآن لحماية أمنه التشغيلي.

ونوه بأنه من خلال الاستفادة من خبرة مزودي خدمات الأمن السيبراني الرائدين في العالم، قدم برنامج أوكرانيا السيبراني في المملكة المتحدة حتى الآن دعم الاستجابة للحوادث لكيانات حكومة أوكرانيا وحمايتها من الهجمات الإلكترونية المدمرة، بما في ذلك البرامج الضارة مثل إندستروير2 مما يمنع الجهات الخبيثة من الوصول إلى المعلومات الحيوية ذات الصلة بالمجهود الحربي وحد البرنامج من وصول للمهاجمين إلى الشبكات الحيوية، ودعم أوكرانيا لتقوية بنيتها التحتية الحيوية ضد الهجمات المستقبلية.

وأشار إلى أنه جرى توفير أجهزة وبرامج للأمن السيبراني في الخطوط الأمامية الأوكرانية، بما في ذلك إنشاء جدران حماية إلكترونية لمنع حدوث الهجمات ولضمان استمرار المواطنين الأوكرانيين في الوصول إلى المعلومات الحيوية.

بريطانيا: ندعم الدفاعات الإلكترونية الأوكرانية

وأضاف كليفرلي: لا يقتصر هجوم روسيا على أوكرانيا على غزوها البري المروع، فقد حاولت باستمرار غزو الفضاء السيبراني في أوكرانيا ما يهدد المعلومات والخدمات والبنية التحتية المهمة.

وتابع: ولا يقتصر دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا على المساعدات العسكرية، فنحن نعتمد على الخبرة البريطانية الرائدة عالميًا لدعم الدفاعات الإلكترونية الأوكرانية، ومعًا، سنضمن هزيمة الكرملين في كل المجالات: على الأرض وفي الجو وفي الفضاء الإلكتروني.