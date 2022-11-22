توجيهات من «التعليم» للمدارس لحماية الطلاب من الأمراض المعدية.. عدم المصافحة والتقبيل

وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، المدارس بعدة إجراءات للوقاية من الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية، وفقاً لخطة الطب الوقائي لوزارة الصحة والسكان، مؤكدة على الاهتمام برفع الوعي الصحي للطلاب، والتأكيد عليهم غسيل الأيدي بصفة مستمرة قبل وبعد الأكل وبعد الخروج من دورة المياه بالماء والصابون، وعدم استخدام أدوات النظافة الشخصية الخاصة بالغير، عدم شراء الأطعمة من الباعة الجائلين.

رفع الوعي بالإجراءات الوقائية لجميع أطقم العمل

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن خطة وزارة الصحة والسكان تضمنت عدة إجراءات وأنشطة أخرى:

- مبنى المنشآت التعليمية يجب أن يكون خاليا من الحشرات والقوارض.

- يتم تنظيف جميع ما يستخدم في الصف الدراسي من أدوات ألعاب مجسمات، مساند أثاث على شكل ألعاب بصورة دورية.

- الاحتفاظ بملف عمليات الصيانة والتنظيف الدورية لأجهزة التكييف والفلاتر والإضاءة في المنشأة التعليمية.

- يجب تنظيف قاعات الدراسة وأدواتها من الغبار يومياً.

- يتم رفع الوعي بالإجراءات الوقائية لجميع أطقم العمل والطلاب والزائرين.

- توفير المنظفات والمطهرات ووسائل مكافحة العدوى.

عدم وجود أي نوع من التزاحم بين الطلبة أو المدرسين

- تلتزم جميع الأطقم الطبية داخل المنشأة التعليمية بارتداء الكمامات ومتابعة ما يستجد من إرشادات.

- عدم إلقاء المخلفات أو الكمامات أو المناديل الورقية في الأرض ويتم التخلص منها في صناديق القمامة.

- الالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل.

- الحفاظ على مسافات آمنة بين جميع المتواجدين بالمنشأة التعليمية.

- التطهير المستمر للأسطح المشتركة بشكل متكرر.

- التأكد المستمر من عدم وجود أي نوع من التزاحم بين الطلبة أو المدرسين أو أطقم العمل المعاونة أو أولياء الأمور، خاصة عند إنهاء أي إجراءات إدارية أو دفع رسوم أو استلام كتب.