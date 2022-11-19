سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم.. استقرار ملحوظ

نشرت كل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري أسعار العملات الورقية المتداولة محليا، ومن بينها الريال السعودي والدينار الكويتي، باعتبارهما من الأوراق المالية التي تحظى باهتمام كبير داخل الشارع المصري، شأنها شأن الدولار الأمريكي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الريال السعودي في البنوك على هذا النحو:

وحظي الريال السعودي اليوم باستقرار في كل البنوك وفق التعاملات الصباحية، حسبما نشرت البنوك من خلال مواقعها الرسمية، ففي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل 6.48 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.52 جنيه، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 6.34 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال في البنك الأهلي اليوم مسجلا نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة السعودية اليوم السبت في بنك قناة السويس 6.46 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

ووصل سعر عملة الرياض ببنك CIB اليوم إلى 6.48 جنيه للشراء، فيما زاد سعر البيع قرشا واحدا فقد، حيث بلغ 6.52 جنيه، وفي البنك المركزي المصري 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعره 6.29 جنيه للشراء، و6.53 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال في بنك مصر اليوم

وبلغ سعر الريال في البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 6.41 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 6.49 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.