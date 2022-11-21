سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المحلية والأجنبية

حافظ الريال السعودي على نفس سعر الصرف لعمليات البيع أو الشراء، بداية التعاملات الصباحية اليوم في البنوك المصرية، وسط اهتمام كثير من المصريين بالتعرف على سعر صرف العملة السعودية بصورة يومية.

سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وترصد بوابة «الوطن» سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم، في البنوك المصرية وفق المواقع الرسمية، كما يلي:

ووفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، جاءت أسعار العملات العربية، وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه 6.50 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 6.52 جنيه.

أسعار الريال في البنوك الحكومية

وتطابق سعر صرف العملة العربية في أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، إذ وصل سعر صرف الشراء إلى نحو 6.49 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 6.51 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اختلافا طفيفا في البنوك الخاصة، بداية معاملات اليوم، حيث سجل المصرف المتحد، سعر صرف لريال السعودي للشراء بـ 6.42 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، واستقرت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي CIB، حيث سجل 6.48 جنيه للشراء و6.52 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة العربية نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وسجّلت لوحة أسعار العملات في EG bank نحو 6.52 جنيه للبيع، بينما سعر الشراء نحو 6.49 جنيه.

واستقر سعر العملة السعودية في بنك البركة ليحافظ على نفس قيمته منذ أمس عند 6.46 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 6.52 جنيه، وأعلنت لوحة أسعار العملات لبنك الإسكندرية أنّ سعر الريال السعودي للشراء بلغ نحو 6.47 جنيه بينما سعر صرف البيع نحو 6.52 جنيه.