سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المحلية والأجنبية

في إطار مواصلة «الوطن» على توفير كل ما يبحث عنه المتابعون والقراء، على مدار الساعة، تستعرض السطور التالية أسعار العملات المختلفة، منها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، باعتباره إحدى العملات التي تحظى باهتمام كبير.

سعر صرف الريال السعودي

تباين بسيط شهده اليوم سعر صرف الريال السعودي، حيث بلغ سعره داخل البنك الأهلي اليوم نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- داخل بنك الإسكندرية استقر السعر اليوم عند 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

- بنك قناة السويس 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

- في حين بلغ سعر الريال السعودي ببنك CIB اليوم، 6.48 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

- بلغ في بنك مصر عند 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- كما بلغ بالبنك المركزي 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

- وفي المصرف المتحد سجل سعره 6.29 للشراء، و6.53 جنيه لعمليات البيع.

سعر صرف الريال السعودي فى البنوك الأجنبية

- بلغ سعر العملة السعودية، اليوم، داخل البنك المصري الخليجي نحو 6.29 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

- وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، شهد سعر الريال استقرارا اليوم حيث بلغ 6.51 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.