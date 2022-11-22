توجيه عاجل من «التعليم» بحظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب عاجل له، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونشر الوعي الصحي، واتخاذ إجراءات الحظر التام لبيع مشروبات الطاقة داخل المدارس وكذا حظر بيع أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرًا على صحة أبنائنا الطلاب، والتنسيق مع المحافظة، ومديرية الأمن للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في محيط المدارس.

نشر الوعي الصحي بين الطلاب

كما كلف وزير التعليم، بالتواصل مع أولياء الأمور لحثهم على توعية أبنائهم بعدم شراء المنتجات الغذائية الضارة بصحتهم، وكذا نشر الوعي الصحي بين الطلاب، وتوجيههم إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة، حفاظًا على الصحة العامة والنمو السليم لهم.

إتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان

وأضاف «حجازي»، أنَّه يجب على القائمين على العملية التعليمية ضرورة التواصل مع أولياء الأمور، من خلال اجتماعات مجالس الآباء، وغير ذلك من وسائل، واتباع تعليمات وزارة الصحة، خاصًة فيما يتعلق بالتعامل مع الطلاب والبيئة المحيطة في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم، والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة لاستخراج الشهادات الصحية لكل أعضاء لجان استلام الوجبات المدرسية، وذلك من خلال توجيه الطبيب الزائر بكل مدرسة أعضاء كل لجنة لإجراء الكشف الطبي بموجب خطاب معتمد من الطبيب المختص بالمدرسة، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.