رفع آخر أعمال دلال عبدالعزيز السينمائية.. «تسليم أهالي» يحقق 30 مليون جنيه في أسبوعين

رفعت دور العرض، فيلم تسليم أهالي، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، اعتبارًا من أمس الاثنين، وذلك بعد تراجع الإيرادات، وضعف إقبال الجمهور عليه في الأيام الأخيرة.

أكثر من 30 مليون جنيه إجمالي إيرادات «تسليم أهالي»

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم تسليم أهالي بطولة دنيا سمير غانم، في اليوم الأخير من عرضه بالسينمات، إذ حقق 348 جنيهًا فقط، وذلك بعد مرور نحو 15 أسبوعًا على منافسته في شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه من إيرادات 30.4 مليون جنيه.

ويُعد فيلم تسليم أهالي، آخر الأعمال السينمائية للفنانة دلال عبدالعزيز، الذي انتهت من تصوير مشاهدها كاملة قبل وفاتها بفترة، ورحلت عن عالمنا في 7 أغسطس عام 2021 بعد صراع مع فيروس كورونا.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم «تسليم أهالي»

وشارك في بطولة الفيلم الكوميدي عدد كبير من النجوم، على رأسهم دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، ودلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، كما ظهر خلال الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو ومحمد ممدوح وأحمد فتحي، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

تدور أحداث فيلم «تسليم أهالي» في إطار كوميدي اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق، ووصفته دنيا سمير غانم، في تصريحات إذاعية، بأنَّه فيلم مناسب لجميع أفراد الأسرة.

7 أفلام بدور العرض ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي

وتقلص عدد الأفلام الموجودة بالسينما، حاليًا إلى 7 أفلام متنوعة، وهي: «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، و«هاشتاج جوزني» للثنائي أمير المصري ومايان السيد، و«وفضل ونعمة» لـ ماجد الكدواني وهند صبري، و«أشبام أوروبا» لـ هيفاء وهبي»، بجانب كيرة والجن، وعمهم وبحبك.