«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم وغدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم وغدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات النهار، بنحو درجة إلى 2 على أغلب مناطق الجمهورية، يكون ملموس بشكل أكبر في جنوب البلاد، أي شمال وجنوب الصعيد.

تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كما أنّ مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من الصحراء، ما يرفع درجات الحرارة، ومن ثم، تكون الأجواء خلال فترات النهار مائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية.

أجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، تشهد أجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال النهار».

درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، وفور غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والفارق بين العظمى والصغرى يصل إلى 10 و12 درجة مئوية في بعض المناطق، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة».