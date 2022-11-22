47 جهاز «لاب توب» لطلاب جامعة بني سويف الفائزين بمنح ماجستير «تميز المياه»

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، توزيع كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، 47 جهاز لاب توب على الطلاب الفائزين بمنح الماجستير المقدمة من مركز التميز للمياه الممول من USAID.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فرغلي عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتورة سماء الدق وكيل كلية الدراسات العليا لقطاع خدمة المجتمع، والدكتورة ولاء مصلحي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سيد وكيل كلية العلوم، والأستاذة داليا العربي بالجامعة الأمريكية.

المنحة تتيح الحصول على راتب شهري وبدل سكن

وأشار رئيس الجامعة خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن المنح التي فاز بها الطلاب تتيح لهم أيضًا الحصول على راتب شهري وبدل سكن وبدل بحوث ومصروفات الدراسة.

وأكد «حسن»، أن الجامعة تلعب دورًا رائدًا في كافة المجالات البحثية وخاصة في مجال بحوث المياه، مؤكدًا على الدعم الكامل للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وتشجيعهم على إجراء البحوث التطبيقية خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية؛ من أجل الوصول إلى أفضل النتائج التي تعود بالنفع على المجتمع المصري.

جامعة بني سويف تتصدر قائمة الفائزين بمنح الماجستير

من جانبه، أفاد الدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية وممثل الجامعة في المشروع، أن الجامعة تصدرت العام الماضي قائمة الفائزين بالمنح بواقع 47 منحة ماجستير تنافسية في مجال بحوث المياه ممولة من مركز تميز المياه بالإسكندرية، وذلك نظرًا لزيادة مشاركاتها المحلية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبصفة خاصة الهدف رقم 6 المتعلق بالمياه.