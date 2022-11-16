جامعة بني سويف: تخصيص ساعة أسبوعيا بكلية الصيدلية لممارسة الطلاب الأنشطة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تخصيص ساعة أسبوعيًا بكلية الصيدلة، لممارسة الطلاب الأنشطة المختلفة، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب وفريق التواصل الطلابي PSCTEAM، وطلاب الاتحاد.

وقف المحاضرات ساعة أسبوعيا

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى تخصيص يوم الثلاثاء من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا، في كلية الصيدلة ومن ثم توقف جميع المحاضرات في هذه الساعة، ووضعها في الجدول الدراسي لضمان اشتراك جميع الطلاب الراغبة في هذه الأنشطة دون التأثير على مستواهم الدراسي.

الأنشطة تشمل تحفيظ القرآن وتعليم المشغولات اليدوية والرسم

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن فعاليات اليوم المخصص للأنشطة يشمل تعليم الطلاب بعض المشغولات اليدوية والرسم، وتحفيظ القرآن الكريم مع ممارسة رياضة تنس الطاولة والشطرنج هذا بالإضافة إلى الإعداد لتكوين فرق طلابية للموسيقي والمسرح وراديو صيدلة اف إم، مؤكداً ضرورة تشجيع الطلاب للمشاركة في الأنشطة وتحفيزهم للحصول على مراكز متقدمة بكافة الأنشطة المختلفة سواء داخل الجامعة أو خارجها.

صيدلة بني سويف: الأنشطة الطلابية تكون شخصية الطالب

وأكد الدكتور باسم أنور عميد كلية الصيدلة، اهتمام الكلية بالأنشطة الطلابية وحرصها على تخصيص مواعيد لها بالجدول الدراسي، لما لها من دور هام في تكوين شخصية اجتماعية متوازنة للطلاب والمساعدة في تحقيق بعض مخرجات التعلم المستهدفة، مثل تنمية مهارات التواصل والعمل في فريق متعاون وغيرها، مضيفا أن الكلية تهتم أيضًا بقياس رضا الطلاب عن الأنشطة التي تنظمها.