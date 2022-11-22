أكاديمية النقل البحري تحتفل بـ50 عاما على إنشائها بحضور وزراء ومسؤولين

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاما على إنشائها، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، واللواء أسامة نجا، قائد المنطقة الشمالية، وذلك بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.

اليوبيل الذهبي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وأعرب وزير التعليم العالي، خلال كلمته في الاحتفالية، عن سعادته بحضور احتفال الأكاديمية باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على إنشائها، وهو الاحتفال الذي يحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي مواكبًا لاجتماع وزراء النقل العرب، والذي عُقد بحضور نُخبة من الشخصيات العامة المرموقة من مصر والدول العربية، مشيرًا إلى حرصه على التواجد مع الأكاديمية التي لها مكانة متميزة في منظومة التعليم العالي بمصر بشكل كبير نظرًا للجهود التي تبذلها من أجل تحقيق إضافة للدولة وللدول العربية بتخريج كوادر بشرية على أعلى مستوى.

آليات العمل العربي المشترك

وأكد الدكتور عاشور، أنّ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى آليات العمل العربي المُشترك، وأحد الأذرع الأكاديمية والثقافية المُميزة لجامعة الدول العربية، مشيدًا بالتحولات الكُبرى التي شهدها العمل العربي، وتعظيم أواصر التعاون في شتى المجالات، لاسيما إنشاء كيان أكاديمي عربي كالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي أنشئت عام 1972، وما تُقدمه من علوم في مجالات تحتاج إليها كل الدول العربية، فضلا عن دورها الأكاديمي والتدريبي والمجتمعي، ليصل شُعاعها التعليمي والثقافي والتنويري إلى كل نقطة في محيطها العربي والإقليمي.

مسارات تعلمية مميزة بجودة عالية

وشدد الوزير، على أهمية ما تقدمه الأكاديمية من مسارات تعليمية تتميز بالنوعية العالية من حيث الجودة والتنوع المُتناغم، لخدمة أغراض التنمية والديناميكية في التطور، لمواكبة المتغيرات الدولية، وذلك من خلال أفرعها المُنتشرة في مناطق عديدة بمصر «الإسكندرية، والقاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسوان، وفرعها الجديد بمدينة العلمين الجديدة»، الذي بدأ العمل فيه خلال عام 2019، ويضُم أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر، إضافة إلى كليات «الطب، وطب الأسنان، والصيدلة».

الأكاديمية تحقق المركز الأول بين 36 جامعة

وأشاد الوزير بالنجاح الذي حققته الأكاديمية في تصنيف التايمز العالمي الشهير للتعليم العالي، حيث حققت المركز الأول بين 36 جامعة ومعهدًا وأكاديمية في مصر، والمركز 14 على المستوى العربي، والمركز 112 على مستوى جامعات العالم، كما أصبحت أول جامعة مصرية تحصل على تقييم 5 نجوم في 7 مؤشرات مختلفة وفق تصنيف (Q.S) الشهير.

سفراء الأكاديمية

وشهد الاحتفال عرض مُقدم من طلاب الأكاديمية بعنوان «سفراء الأكاديمية» وشمل عرض قصص نجاح خريجي الأكاديمية بمجال البرمجيات والروبوتات ومسابقات المعلوماتية الدولية، إضافة إلى طابور عرض طلاب كلية النقل البحري والتكنولوجيا وطابور كليات الأكاديمية.

وفي كلمته، أشاد أحمد أبوالغيط، بالدور الريادي للأكاديمية، وتضافر الجهود العربية لإنجاز هذا الصرح الأكاديمي، لافتًا إلى قصة نجاح الأكاديمية منذ تأسيسها قبل 50 عامًا، وما تشهده من تطور حاليًا وافتتاح فروع جديدة لها بعدة محافظات، ونجاحها في توطين المعارف وبناء القدرات للأمة العربية.

من جانبه، رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية بالحضور، وأشاد بما تقدمه الاكاديمية خلال مسيرتها طيلة 50 عامًا لـ تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى مستوى لخدمة الوطن والارتقاء به في شتى المجالات، مشيدًا بهذا الصرح الذي ينشر نور العلم في مصر والعالم العربي أجمع، ويُخرج كوادر شابة مُتميزة تلقت العلم على يد لفيف من الأساتذة الأجلاء وتم انتقاءهم بعناية فائقة.

وأكد عبدالغفار، أنّ الأكاديمية في اليوبيل الذهبي لها تعُد نموذجًا للفخر والاعتزاز، حيث أصبحت اليوم صرحًا علميًا شامخًا ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي أجمع، مضيفًا أنّ الأكاديمية لم تكن لتبلغ هذا الشأن العظيم الذي بلغته لولا تضافر جهود المئات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الأكاديمية وطلابها.

وفي ختام الاحتفالية، قدّم رئيس الأكاديمية درع اليوبيل الذهبي أحمد أبوالغيط، ودرع آخر باسم الدكتور جمال الدين مختار مؤسس الأكاديمية، حيث شهد الاحتفال حضور لفيف من أعضاء هيئات التدريس، والقادة بالأكاديمية، ونُخبة من الشخصيات المرموقة من مصر والدول العربية.