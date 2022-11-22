أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. تراجع «بحرى وقبلي» 100 جنيه

شهدت أسعار القطن بالمحافظات اليوم الثلاثاء 2022، انخفاضًا في الأسعار، وذلك من خلال التعاملات الصباحية والتي عقدت في عدد من المزادات في الوجهين البحري، والقبلي، ليسجل سعر القنطار الواحد للقطن طويل بحري بـ4950 جنيهًا، وسط انخفاض بلغ 100 جنيه، بينما سجل سعر قنطار القطن لطويل قبلي بـ4300 جنيه بتراجع 100 جنيه عن كل قنطار قطن، وذلك من خلال عمليات لتوريد القطن من قبل المزارعين بشون البنك الزراعي المصري، وشون هيئة الإصلاح الزراعي في محافظات الجمهورية.

أسعار القطن بالمحافظات اليوم الثلاثاء

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار قنطار القطن اليوم بالمحافظات الثلاثاء، قد شهد تراجعًا طفيفًا 100جنيه عن كل قنطار قطن سواء للقطن لطويل بحري أو للقطن لطويل قبلي، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى كثرة المعروض من القطن المسوق للشون السابق ذكرها، وذلك عقب انتهاء موسم جني القطن المصري طويل التيلة في 15 من الشهر الجاري.

أصناف القطن

وأشار «أبواليزيد»، إلى أن المساحة المنزرعة على مستوى محافظات مصر، بلغت 317 ألف فدان قطن طويل التيلة، تحتل محافظة كفر الشيخ ثلث المساحة المنزرعة من المحصول بـ106 آلاف فدان قطن طويل التيلة، وذلك من أصناف جيزة 97، وجيزة 94، و96، و93، التي تتميز بالجودة العالية من المحصول، التي يتم على غرارها أسعار القطن اليوم بالمحافظات.