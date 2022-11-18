انخفاض كبير في أسعار البيض بالفيوم اليوم

أسعار البيض اليوم الجمعة شهدت تراجعًا كبيرًا في محافظة الفيوم، وسط ترحيب من المواطنين الذين يعتمدون على تناول بيض المائدة بصورة دائمة، خصوصاً في وجبة الإفطار بالتزامن مع أيام الدراسة.

وشهدت أسعار البيض الفيومي انخفاضاً كبيرًا، فيما تراجع سعر طبق البيض الأحمر، كما انخفض سعر البيض البلدي أيضاً وذلك بحسب شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن سعر طبق البيض اليوم الجمعة، جملة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

توقعات بانخفاض الأسعار

وقال عادل عزيز صاحب مزرعة دواجن بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه من المتوقع انخفاض سعر طبق البيض خلال الفترة المُقبلة، خصوصاً بعد الإفراج عن شحنة ضخمة من الأعلاف، موضحاً أنّه قد يصل سعر الطبق إلى 50 جنيهاً.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإنّ أسعار البيض اليوم، تراجعت بصورة كبيرة مقارنةً بالأسبوع الماضي، حيث تراوحت أسعارها كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم يتراوح بين 66 وحتى 69 جنيهاً في محال البقالة والسوبر ماركت.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم يتراوح بين 66 وحتى 67 جنيهاً.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم تتراوح بين 71 وحتى 73 جنيهاً.

سر انخفاض سعر البيض الفيوم

يويرجع سر انخفاض أسعار البيض الفيومي، إلى أنّ الفيوم محافظة ريفية، وتعتمد الكثير من السيدات على تربية الدواجن في منازلهم سواء للأكل أو لإنتاج البيض، كما أنّ سكان القرى لا يشترون البيض بل يعتمدون على السلف والمقايضة بينهم وبين بعضهم البعض، وهو ما يتسبب في وجود فائض من البيض يتم بيعه خارج المحافظة بسعر أقل.

زيادة إنتاج بيض المائدة

وتشهد محافظة الفيوم خلال هذه الأيام تطوير كبير لمشروع الدواجن التكاملي بالعزب، خصوصاً فيما يخص مصنع الأعلاف، وذلك بهدف زيادة إنتاج البيض ليتم تلبية كافة احتياجات السوق المصري، وزيادة حجم الصادرات من البيض للخارج.

مشروع الدواجن التكاملي بالفيوم

ويرجع تاريخ إنشاء مشروع الدواجن التكاملي بمحافظة الفيوم، إلى عام 1983 حيث تم إنشائه من خلال قرض منحته الحكومة الهولندية للفيوم بلغت قيمته آنذاك 12 مليون دولار، لإنشاء مزرعة تحافظ على السلالات المحلية.