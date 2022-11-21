سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الاثنين 21-11-2022

شهد سعر كرتونة البيض اليوم بكافة أنواعها وأحجامها استقرارا في السوق المحلي، لتصل للجمهور بنفس القيمة الشرائية التي أعلن عنها منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وأرجع الخبراء استقرار سعر كرتونة البيض لتوافر السلعة في المزارع والأسواق المحلية فضلا عن طرح وزارة التموين كميات كبيرة من البيض أمام الجمهور.

واليوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري، ترصد «الوطن» سعر طبق البيض اليوم بكل أنواعه، الأبيض والأحمر والبلدي، في الأسواق والمحلات التجارية.

سعر طبق البيض اليوم

«أسعار البيض مستقرة في السوق المحلي والسعر لكرتونة البيض البلدي اليوم الاثنين وصل نحو 95 جنيهًا»، بحسب شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، التي نوهت بأن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، 30 بيضة، يصل للمستهلك في الأسواق بسعر 78 جنيهًا، فيما يوجد في المزارع بسعر 72 جنيهًا.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة والمحال الكبرى

وفي منافذ وزارة الزراعة، يباع طبق البيض الأحمر المكون من 30 بيضة بسعر 70 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأبيض بـ 69 جنيها، أما المحال التجارية فسجل اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض في المحال التجارية، بين 77 و90 جنيهًا، وطبق البيض الأحمر بين 80 و95 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وفي سياق متصلل جاءت أسعار الدواجن كالتالي:

- سعر الفراخ البلدي في المزارع اليوم، تراوحت بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، في حين تصل للمستهلكين في الأسواق بين 44 و47 جنيها للكيلو.

- سعر الفراخ البيضاء الساسو اليوم عند سعر 50 جنيهًا.