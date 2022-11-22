سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء.. تبدأ من 69 جنيها

شهد سعر طبق وكرتونة البيض اليوم بكل أنواعها، استقرارا في السوق المحلية، لتصل للمستهلكين وذلك بنفس القيمة الشرائية، خلال الأسبوعين الماضيين.

وتستعرض بوابة «الوطن»، في التقرير التالي سعر كرتونة طبق البيض اليوم، سواء الأبيض والنوع الأحمر والنوع البلدي في الأسواق المحلية، وفق للبيان الصادر عن شعبة الدواجن اليوم الثلاثاء 22-11-2022، فضلا عن الأسعار داخل المحال التجارية الكبرى، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تحرص «الوطن» على تقديمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 22-11-2022

أسعار البيض اصبحت مستقرة في السوق المحلية، حيث بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 95 جنيهًا، بحسب شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، التي أعلنت أن سعر طبق البيض، 30 بيضة، يوجد في المزارع بسعر 72 جنيهًا، ويصل للمستهلك في الأسواق بسعر 78 جنيهًا.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

بينما سجل طبق البيض الأحمر 30 بيضة بسعر 70 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة بـ 69 جنيها، وذلك داخل منافذ الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة الزراعة.

داخل المحال التجارية والسوبر ماركت، سعر كرتونة البيض الأبيض بين 77 و80 جنيهًا، والبيض الأحمر بين 80 و85 جنيها والتى تضم 30 بيضة، في حين أن كرتونة البيض البلدي فتسجل بين 90-95، والتى تضم أيضا 30 بيضة، حيث إن سعر البيضة الوحدة يبلغ 3 جنيهات.