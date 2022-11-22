ندوة بـ«زراعة عين شمس»: مصر من البلدان الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية

نظمت الجمعية المصرية للإدارة المتكاملة للآفات بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، ندوة حول التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على صحة النبات، وضمت مجموعة من الموضوعات بينها التغير المُناخي ومدى تأثيره على القطاع الزراعي، والمبيدات والتغيرات المناخية والتأثيرات المحتملة على الآفات الزراعية وجلسة عن التغيرات المناخية ودودة الحشد الخريفية، وجلسة أخرى عن تحديات التغيرات المناخية والزراعية المصرية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد جلال، عميد الكلية.

وخلصت الندوة إلى أن مصر تُعتبر من البلدان شديدة التأثر بـ تغير المناخ، مع الزيادة المتوقعة في موجات الحر والعواصف الترابية والعواصف على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​والظواهر الجوية الشديدة، وتم توثيق احترار أقوى على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مع زيادة متوسط ​​درجات الحرارة السنوية بمقدار 0.53 درجة مئوية لكل عقد ومخاطر المناخ في البلاد ستؤثر على النبات.

ظروف أكثر ملائمة لتأسيس وانتشار الآفات الزراعية

ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلى ظروف أكثر ملائمة لتأسيس وانتشار الآفات الزراعية من المتوقع أن تغير من ملائمة المناخ المحلي للآفات ومن ثم التغير في توزيعها وحتمية تأقلمها لتناسب الظروف الجديدة.

واهتمت الندوة بالإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الآفات الزراعية بصفة عامة وركزت على تأثير التغير المناخي على العناصر المهمة بالأنظمة البيئية الزراعية بما في ذلك الآفات الرئيسية كالحشرات والأمراض والأعشاب والتأثير المحتمل لهذه التغيرات على انتشار وتوزيع بعض الأنواع الغاذية الخطيرة مثل سوسة النخيل الحمراء ودودة الحشد الخريفية وغيرها من الآفات.

كما أشارت الندوة إلى أهمية نحل العسل كمؤثر حيوي ورادع بيئي في التنبؤ بالتغيرات المناخية التي تؤثر على النحل بصفة خاصة وعلى الطائفة بصفة عامة.