بالأسماء.. إصابة 6 مواطنين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الفحوصات والإسعافات الطبية اللازمة.

إخطار بحوادث متفرقة

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين في حوادث متفرقة بنطاق مركز كفر الشيخ.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفي إصابة كل من، «السيد.ع.ا»، 23 سنة، من قرية نصرة، بجروح وكدمات، و«إسلام.أ.ع»، 22 سنة، من قرية نصرة، بجروح وكدمات، في حادث تصادم سيارتين، و«أحمد.م.أ»، 15 سنة، من قرية دقلت، و«ف.و.ف»، 15 سنة، من قرية دقلت، بجروح وكدمات وسحجات، في انقلاب دراجة نارية.

كما أُصيب، «مايكل.أ.أ»، 37 سنة، بجروح وكدمات من المحلة، في حادث انقلاب سيارة على طريق «المحلة - كفر الشيخ»، بينما أُصيب «أيمن.ن.ط»، 23 سنة من حي القنطرة البيضاء، باشتباه نزيف بالمخ، في انقلاب دراجة نارية بالقنطرة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.