«الباز» يحتفي بإصدار كتاب «ياسين التهامي.. عميد دولة المداحين» بمسرح وزارة الشباب

شهد مسرح وزارة الشباب والرياضة حفل توقيع كتاب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور بعنوان «ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين»، الصادر عن دار «بتانة» للنشر والتوزيع، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والشيخ ياسين التهامي، وعدد كبير من محبي ومريدي عميد دولة المداحين.

واستمر الدكتور محمد الباز فى العمل على كتاب الشيخ ياسين التهامى لفترة تجاوزت الثلاثون شهراً حيث التقى الشيخ ياسين العديد من المرات للاستماع لحكايات وأسرار وكواليس لم تنشر من قبل فى حياة الشيخ ياسين التهامى لسردها فى كتابه "عميد دولة المداحين"، حيث يصدر الكتاب الأول عن قصة حياة الشيخ ياسين التهامى بالتزامن مع احتفالات مولد الحسين .

يتحدث "الباز" في كتابه الجديد عن حياة المنشد الشيخ ياسين التهامي، من خلال حوارات مطولة على مدار عامين ونصف، وتأثيره في أجيال المنشدين الجديدة، وكذلك علاقة الإنشاد بعوالم شيوخ الصوفية الكبار، وتأثير الشيخ ياسين التهامي على الإنشاد الديني وفن المديح، كما يتناول أسرارًا عن كواليس الشيخ ياسين في عالم المدح، وأحداث هامة من حياة عميد المنشدين من البدايات وحتى الآن، وسر وصول الشيخ ياسين التهامي إلى القمة في عالم الإنشاد الديني، وأسرار عن الصوفيين، وتعاملهم معه.

واستقبل الدكتور محمد الباز عدد كبير من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين أبرزهم الشيخ الحبيب على الجفرى، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، ومحمود التهامى الشقيق الأكبر للشيخ ياسين التهامى، والفنانة روچينا، والمفكر الكبير ثروت الخرباوى، والشيخ أحمد الطلحى، والمستشار أسامة الصعيدى، والنائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والدكتور هيثم الحاج على، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج، والنائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، على حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وجمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، وأكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، وأحمد الخطيب رئيس تحرير الوطن، ومحمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24، وحازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز، ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، وعمرو الديب رئيس تحرير موقع تحيا مصر، ومحمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، وهند مختار ومحمد الجالى مديرى تحرير اليوم السابع، والناقد الرياضى عصام شلتوت، والإعلامية صفاء النجار، وزكى القاضى عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين.

الكاتب الصحفي والإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ومقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، صدر له 70 كتاب أبرزهم "التركة الملعونة.. كتاب الأسرار"، وإسلاميات كاتب مسيحي، وملوك وصعاليك، وحدائق المتعة، والعقرب السام ، ورهبان وقتله، والتجسس على الأقباط.. الكنيسة في قبضة أمن الدولة، وحدائق الجنس.. فنون الجنس عند العرب، محاكمة الشعراوي، أيام مرسى، مذكرات هيكل، موسوعة المضللون، هيكل والإخوان، وغيرهم .