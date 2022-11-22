تفاصيل انهيار عقار العجمي بالإسكندرية.. سقوط سقف وتضرر أسرة ماديا

تفاصيل عدة برزت حول انهيار عقار العجمي، تمثلت في سقوط سقف وتضرر أسرة ضمن 3 أسر يقطنون العقار، وذلك جراء سقوط سقف حجرة بالدور الأول على الدور الأرضي بعقار بطريق الملاحة بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية.

انهيار عقار العجمي الذي وقع مع مساء أمس، لم يسبب أي خسائر في الأرواح، ولكن سبب خسائر مادية لتلك الأسرة، ما تبعه إجراء بحث اجتماعي لهم من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لصرف تعويضات.

تفاصيل انهيار عقار العجمي غرب الإسكندرية

وتعود واقعة انهيار عقار العجمي غرب الإسكندرية، حين تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة، بسقوط سقف حجرة الدور الأول علوي على الدور الأرضي، بعقار مأهول بالسكان بطريق الملاحة بجوار شركة الغراء بنطاق حي العجمي دون إصابات.

معاينة «التضامن» حول انهيار عقار العجمي

وعلى الفور وصلت وحدة الدخيلة، إلى موقع انهيار عقار العجمي وذلك للمعاينة والحصر، والتي بينت تبين أن العقار يقيم به ثلاث أسر، واسرة واحدة لديها خسائر بالممتلكات، دون إصابات أو وفيات، وعليه تجرى مديرية التضامن الاجتماعي عمل الأبحاث الاجتماعية لصرف تعويضات الإعاشة وخسائر الممتلكات.

وتبع انهيار عقار العجمي غرب الإسكندرية، تأكيد حي العجمي على عرض العقار علي لجنه المنشآت الهندسية وذلك بعدما تبين من خلال المعاينة سقوط سقف حجرة الدور الأول على الأرضي في العقار بجوار شركة الغراء طريق الملاحة في حي العجمي.