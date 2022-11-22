عضو بـ«النواب» يطالب بتغطية طرق الإسماعيلية بشبكات الاتصالات

طالب النائب أحمد البعلي، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بضرورة تغطية شبكات الطرق الجديدة التي تم إنشائها على مدار السنوات الماضية بأبراج الشبكات المختلفة.

محور 30 يونيو

وقال «البعلي» في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن محور 30 يونيو أحد الطرق الجديدة التي تم إنشائها للربط بين مدينة دمياط ومدينة العين السخنة، ويمر بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكذلك طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي و«الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

وأضاف أنه مع تطور الاتصالات والإنترنت في مصر، كان هناك تطويرا كبيرا لشبكات الطرق، ولكنها تعاني من انعدام الشبكات بشكل كبير.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة اهتمام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدد من الطرق في الإسماعيلية، مثل طريق الإسماعيلية 36، والذي يشهد انقطاع للشبكات الأربعة.

زيادة الشبكات بالإسماعيلية

كما طالب «البعلي» بضرورة تغطية وزيادة الشبكات داخل مدينة الإسماعيلية، بالتزامن مع زيادة المناطق العمرانية وزيادة عدد السكان خلال الفترة الماضية، بالإضافة لضرورة مد خطوط الاتصالات والإنترنت لبعض القرى في الإسماعيلية بالتزامن مع تطوير العمليات التعليمية، وعدم وجود إنترنت في بعض المدارس.