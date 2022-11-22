«استشاري مناعة»: امنعوا تقبيل «الرضع».. والمضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من خطورة تقبيل الأطفال الرضع، قائلًا «مفيش حاجة اسمها طفل رضيع حد يشيله أو يبوسه أو يحضنه، لأن الخطورة على الأطفال الرضع أكتر، وبالتالي لازم نرجع نغسل أيدينا ونحرص على التهوية ونبتعد عن التجمعات الكبيرة»، منعًا للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.

المضادات الحيوية لا تعالج البرد

وأضاف «الحداد» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه كل من مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أنه لا يوجد أي دور تلعبه المضادات الحيوية في علاج البرد أو الفيروسات التنفسية الأخرى، لأن الفيروسات التنفسية لا تعالج بالمضادات الحيوية، لافتًا أن المضادات الحيوية تكون للأشخاص الذين يعانون من عدوى مشتركة بيكتيرية.

المضادات الحيوية وكورونا

وتابع استشاري الحساسية والمناعة «مصر كلها حصلت على مضادات حيوية كثيرة في فترة كورونا دون داع، ومعظم العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضادات حيوية، إلا تحت إشراف طبي إذا شكّ الطبيب أن هناك عدوى مشتركة فيروسية بكتيرية».