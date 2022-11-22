غلق 75 منشأة طبية خاصة مخالفة في عدة مراكز بالقليوبية

شنت إدارة العلاج الحر بالقليوبية، بإشراف الدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي، وبقيادة الدكتور شعبان السيد وردة، مدير إدارة العلاج الحر، حملة مكبرة أسفرت عن غلق 75 منشأة طبية مخالفة.

جاءت الحملة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، بالضرب بيد من حديد على كل مخالف يعرض صحة وأرواح المواطنين للخطر.

غلق 45 منشأة طبية بدون ترخيص

وجرى خلال الحملة غلق 45 منشأة طبية خاصة بدون تراخيص، وتنوعت المنشآت بين عيادات تخصصية وعيادات خاصة ومراكز أشعة ومعامل تحاليل طبية ومراكز علاج طبيعي ومحلات نظارات طبية.

كما تم غلق 6 مستشفيات خاصة لإدارتها بدون ترخيص وعدم استيفائها الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى 5 مستشفيات خاصة بإدارات شبرا الخيمة شرق وغرب وكفر شكر، لوجود مخالفات جسيمة لأحكام القانون، تتمثل في عدم جاهزية الاستقبال والطوارئ بالتجهيزات والأدوية والعمالة المؤهلة، وعدم وجود أطباء متخصصين وتمريض مؤهل بشكل كافٍ للمستشفى.

القبض على شخص انتحل صفة طبيب

وأسفرت الحملات أيضا عن غلق 6 عيادات مشتركة، إحداها بإدارة الخانكة يديرها شخص ينتحل صفة طبيب بشري، وتم القبض عليه وغلق المنشأة فورا، والأخرى في إدارة بنها، وتبين وجود غرفة عمليات كبرى بها بالمخالفة للقانون، مع عدم استيفائها الحد الأدنى من الاشتراطات اللازمة للعمليات الكبرى، بالإضافة إلى 4 عيادات تخصصية تم إغلاقها بالشمع الأحمر لعدم وجود تراخيص.

كما تم غلق 3 مراكز نساء وتوليد بشبرا شرق، تنوعت المخالفات فيها بين عدم وجود رعاية مركزة أو إفاقة مجهزة وعدم استكمال تجهيزات غرفة العمليات، كما أن التعقيم غير مطابق للاشتراطات، مع عدم وجود فصل جيد للنفايات.

إغلاق مراكز جلدية

وتضمنت الحملة إغلاق 3 مراكز جلدية وتجميل وليزر في إدارة بنها وشبرا شرق؛ نظرا لعدم وجود تراخيص أو أطباء متخصصين ومؤهلين للتعامل مع الليزر، و3 مراكز للطب النفسي وعلاج الإدمان بالعبور لعدم استيفاء التراخيص والاشتراطات، كما تم غلق مركز للحضانات بشرق شبرا نظرًا لزيادة عدد الحضانات عن الحد المسموح، وعدم وجود أطباء أخصائيين.