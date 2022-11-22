تلاميذ مدرسة في كفر الشيخ يغرسون الأشجار: نحافظ على البيئة ونتحضر للأخضر

مبادرات كثيرة انطلقت بمحافظات مصر، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل استضافة مصر لقمة COP27، التي انتهت فاعلياتها قبل يومين، وتماشياً مع مبادرة «اتحضر للأخضر»، حرصت إدارة مدرسة بيلا الحديثة الابتدائية، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، على زراعة الأشجار المثمرة في حديقة المدرسة، بالتعاون مع التلاميذ، للحفاظ على البيئة، وتوعيتهم بكيفية التغلب على التغيرات المناخية.

إشراك الطلاب والمعلمين في عملية الزراعة

زراعة الأشجار المثمرة، كان فكرة أحمد حسن، أحد المعلمين بالمدرسة، بحسب قوله لـ«الوطن»: «تم زراعة الأشجار المثمرة بحديقة المدرسة، وإشراك الطلاب والمعلمين في عملية الزراعة، حيث وفرت إدارة المدرسة شتلات الزرع، وجرى نقلها إلي حديقة المدرسة، ومن ثم غرسها في الأرض بإشراف أخصائيو التربية الزراعية بالمدرسة».

الأمر لم يقتصر على الزراعة، فقط بل يتم توعية الطلاب بأهمية المحافظة علي البيئة، بحسب «حسن»: «مش بنزرع بس ده إحنا كمان بنعمل ندوات عشان نوعي التلاميذ بأهمية المحافظة علي البيئة، وكيفية التعامل مع التغيرات المناخية، وضرورة تكثيف أعمال زراعة الأشجار لمواجهة التغيرات المناخية، والمحافظة على نظافة البيئة».

التلاميذ يحرصون على المشاركة في زراعة الأشجار المثمرة

«هنزرعها وإحنا صغيرين هنستظل بيها وإحنا كبار، ومشاركتنا في زراعة الأشجار حاجة بتفرحنا أوي»، قالها «وليد حامد»، أحد تلاميذ مدرسة بيلا الحديثة الابتدائية، لافتًا إلى أنه وزملاؤه حريصون على المشاركة في زراعة الأشجار المثمرة بحديقة المدرسة، وحضور كافة الندوات التي يتم إقامتها عن البيئة داخل المدرسة، فضلاً عن المشاركة بكلمة عن أهمية المحافظة على البيئة من خلال الإذاعة المدرسية كل صباح.