جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للمرحلة الابتدائية في سوهاج.. تبدأ الأحد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للمدارس الرسمية واللغات الخاصة لجميع الفترات المسائية والصباحية.

وأشارت المديرية، إلى أن الامتحانات تعقد خلال اليوم الدراسي، وذلك في المواد الأساسية «اللغة العربية والتربية الدينية والعلوم والمهارات المهنية والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية والرياضيات وict».

ولفتت إلى إجراء امتحان شهر نوفمبر 2022 خلال الحصة الثانية والثالثة من اليوم الدراسي للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وبالحصتين الخامسة والسادسة من اليوم الدراسي للصف السادس الابتدائي.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 بسوهاج

ووفقا لحديث الدكتور ياسر محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، فقد جاء جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الرابع والصف الخامس والابتدائي، على النحو التالي:

الأحد: اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك بالحصة الثانية والثالثة.

الإثنين: علوم ومهارات مهنية بالحصة الثانية والثالثة.

الثلاثاء: دراسات اجتماعية وict بالحصتين الثانية والثالثة.

الأربعاء: اللغة الإنجليزية بالحصة الثانية.

الخميس: الرياضيات بالحصة الثانية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف السادس

وجاء جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 بمحافظة سوهاج، على النحو التالي:

الأحد: اللغة العربية، بالحصة الخامسة و التربية الدينية، بالحصة السادسة

الإثنين: علوم بالحصة الخامسة.

الثلاثاء: دراسات اجتماعية وict والحصة السادسة بالحصة الخامسة.

الأربعاء: لغة انجليزية بالحصة الخامسة

الخميس: رياضيات بالحصة الخامسة.

محتوى امتحانات شهر نوفمبر 2022

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن امتحانات شهر نوفمبر 2022 تستهدف الأجزاء التي جرى دراستها في نفس الشهر؛ فقط وفقا لخطة توزيع المقررات الدراسية على مدار العام.