خبير سياحي: توافد عدد كبير من الأجانب على مصر بعد الترويج لسياحة الطاقة

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إننا بدأنا الترويج لسياحة الطاقة منذ سبتمبر الماضي من خلال عدة فعاليات، أبرزها معرض السياحة الدولي بلندن، ومن ثم قامت شركات السياحة البريطانية بالإعلان عن البرامج والرحلات الخاصة بسياحة الطاقة، لافتًا إلى أننا شهدنا توافد عدد كبير من الأجانب للإقامة الطويلة بمصر لمدة شهر فأكثر في المقاصد السياحية المختلفة وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة، وغيرهما.

الهدف من سياحة الطاقة

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن الهدف من سياحة الطاقة هو زيادة المدة التي يقضيها السائح في مصر لكي تصل إلى شهر فأكثر بدلًا من الرحلات الأسبوعية، مشيرًا إلى إضافة بند أخر للترويج لسياحة الطاقة هو إمكانية أداء الأعمال من مصر وذلك مع التطور الحالي بالبنية الأساسية وزيادة سرعة الإنترنت، فضلًا عن توفير الخدمات اللوجستية.

يمكن للسائح ممارسة أعماله من داخل مصر

وتابع، أنه يمكن للسائح ممارسة أعماله من داخل مصر «أونلاين»، وبذلك بهدف زيادة المدة التي يقضيها لدينا، لافتًا إلى أننا شهدنا النتائج الفعلية لحملات الترويج لسياحة الطاقة في هذا الشهر رغم أن تلك الحملات بدأت في سبتمبر، مضيفًا أن الأسعار في مصر اليوم مقارنة بأوروبا مميزة للغاية وهذا ما نستغله في حملاتنا بهدف التنوع في أنواع السياحة وزيادة عدد الزوار لمصر.