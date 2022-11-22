بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب مركبة توك توك، أمام مدخل بياض العرب شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بانقلاب توك توك وإصابة 3 أشخاص

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك أمام مدخل بياض العرب شرق النيل بمدينة بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابين وهم: ماجدة عيد محمد 35 عامًا، مصابة باشتباه كسر في القدم اليمنى، سامي جمال أحمد 46 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالوجه حوالي 5 سم، إيناس سامح سعد 20 عامًا، مصابة باشتباه كسر في القدم اليسرى، مقيمين ببياض العرب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين.