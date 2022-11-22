السيطرة على حريق محدود نشب في سوق غزة بالموسكي

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في «سوق غزة» بدائرة قسم شرطة الموسكي، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق في سوق غزة بمنطقة الموسكي، وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في بضائع بعض الباعة الجائلين بسوق غزة، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا حول الحريق خشية امتداد النيران إلى باقي بضائع الباعة بالسوق.

السيطرة على الحريق

كما نقل رجال الحماية المدنية جميع السيارات بعيدًا عن موقع الحريق، وتمكّنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، وجارٍ إجراء عمليات التبريد لعدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق سوى عن تلف بعض البضائع وجار حصر التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.