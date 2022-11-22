تفاصيل العثور على أشلاء آدمية أعلى عقار بالمرج

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على أشلاء جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بعد ورود بلاغا من الأهالي بالعثــور على أشـــلاء الجثــة بأحد الشـوارع.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، استعان بقائد مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

كما أمكن العثور على باقي الجثمان كامــلاً أعلى سطح أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس وعُثر بجواره على منشار وساطور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه، حيث قام باستدراجه والتعدي عليه بالضرب على رأسه باستخدام قطعة خشبية أودت بحياته حال تواجدهما بمحل العثور على الجثمان وقيامه بتقطيع الأجزاء المعثور عليها ونقلها بمساعدة المتهم الثاني بقصد التخلص من الجثمان على أجزاء للحيلولة دون ضبطه