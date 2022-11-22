أطفال يصنعون نسخة لـ«الإله بتاح» بمتحف الغردقة: الأصالة في تمثال

تعريف الأطفال بتاريخ بلادهم، وغرس عظمته في نفوسهم، هى الرسالة الأسمى لكل المجتمعات، وهو ما حرص عليه متحف الغردقة للآثار، حيث أطلق المسؤولين عنه مبادرة لاشتراك الأطفال في تصميم نسخة طبق الأصل من تمثال الآله «بتاح» مع النحات الشهير طه مهدي.

ويعد متحف الغردقة كنزا بالنسبة لمحبي الآثار، فهو يضم أكثر من 2000 قطعة أثرية، منهم تمثال الإله «بتاح»، وهو إحدى القطع المكتشفة في مقبرة الملك توت عنخ آمون، ويشبه جائزة الأوسكار العالمية حيث أن جائزة الأوسكار، مستوحاة من التمثال، كونه إلهاً للفن والفنانين.

صورة طبق الأصل من تمثال «إله الفن»

كشفت نيرمين حافظ، مديرة العلاقات العامة بمتحف الغردقة، عن أن فكرة تصميم نسخة من تمثال الإله «بتاح» بيد النحات طه مهدي، بمناسبة مرور مائة عام علي اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون: «التمثال من ضمن 10 قطع أثرية أصلية أتيحت في العرض المؤقت لمحتويات مقبرة الملك توت عنخ آمون والتي دارت العالم في جولة بمتاحف إنجلترا و فرنسا وامريكا، وجائزة الأوسكار العالمية مستوحاة من تمثال المعبود بتاح كونه إلهاً للفن والفنانين»

وأوضحت «نيرمين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اشتراك الأطفال مع النحات طه مهدي في صنع تمثال طبق الأصل هو لتعريف الأطفال بأهمية الحضارة الفرعونية القديمة وعظمة المصريين القدماء، مؤكدة أن «التعليم في الصغر كالنقش على الحجر».

تمثال الإله بتاح

ومن جانبه قال حمادة أمام، مدير متحف الغردقة، إن تمثال الإله بتاح، هو إحدى القطع المكتشفة في مقبرة الملك توت عنخ آمون و الذي يرجع للأسرة الـ18 بالوادي الشرقي بوادي الملوك.

وأوضح «حمادة»، أن متحف الغردقة يعرض إحدى قطع مقبرة الملك توت عنخ آمون وهو الإله «بتاح»، هو معبود ممفيس «منف القوي وهو إله الفنانين عند القدماء المصريين وملهمهم وحاميهم واعتبروه أيضاً إله الحرفيين وخصوصا الحرف الحجرية ونتيجة لارتباط الحرف الحجرية بالمقابر الملكية بطيبة اعتبره الحرفيين هو الذي يحكم مصائرهم وأصبح «بتاح» إله البعث.

متحف الغردقة

يذكر أن متحف الغردقة، يقع في جنوب مدينة الغردقة افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يرافقه خالد العناني، وزير السياحة في الأول من شهر مارس من عام 2020، على مساحة 10آلاف متر مربع بتكلفة حوالي مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويعرض المتحف مجموعة متميزة ومتنوعة من عصور تاريخية مختلفة أكثر من 2000قطعة أثرية أصلية يستقبل مئات السائحين يومياً.