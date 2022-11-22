تنفيذ 11 ألف عملية جراحية بالعين للمرضى غير القادرين في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان، إجراء 48 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك منذ بداية الشهر الجاري، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقًا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، توفير كافة سُبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بجهود الأورمان في إجراء عمليات العيون للمرضي غير القادرين، والتي تُساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

الكشف الطبي على 33 ألفا و541 مريضا

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفر الشيخ أجرى الكشف الطبي على 33 ألفا و541 مريضا، وإجراء عدد 11 ألفا و258 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، فضلًا عن تسليم عدد 6251 نظارة طبية.

وأشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

إجراء 211 ألف عملية جراحية

الجدير بالذكر، أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض، وإجراء عدد 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 127 ألفا و186 نظارة طبية لغير القادرين.