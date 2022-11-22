جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الأول والثاني الإعدادي بسوهاج

أعلنت إدارة التعليم الإعدادى المركزى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022، للصف الأول والثاني بالمرحلة الإعدادية، للمدارس العامة والرسمية لغات والخاصة عربي ولغات والرياضية، للعام الدراسى 2022-2023، في الفترتين الصباحية والمسائية.

وتقرر أن تعقد الامتحانات الشهرية، خلال اليوم الدراسي، في الحصتين الثالثة والرابعة، على ألا تخل بسير اليوم الدراسي، إذ يواصل الطلاب حصصهم قبل وبعد الامتحانات.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022

ينطلق جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الأول والثانى الإعدادى يوم الأحد المقبل، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر المقبل، لمدة خمسة أيام، وفقا لتصريح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، الذي أكد تفعيل درجات المواظبة والسلوك لكل طالب.

امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الاول الإعدادي

جاء جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الأول الإعدادي كالتالي:

- الأحد: اللغة العربية بالحصة الثالثة.

- الإثنين: الهندسة والتربية الدينية بالحصة الثالثة والحصة الرابعة.

- الثلاثاء: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء بالحصة الثالثة والحصة الرابعة.

- الأربعاء: مادة العلوم والحاسب الآلى بالحصتين الثالثة والرابعة.

- الخميس: الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بالحصتين الثالثة والرابعة.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

جاء جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الثاني الإعدادي بمحافظة سوهاج كالتالي:

- الأحد: اللغة العربية بالحصة الثالثة.

- الإثنين: العلوم والتربية الفنية، بالحصة الثالثة والحصة الرابعة.

- الثلاثاء: الهندسة والتربية الدينية بالحصة الثالثة والحصة الرابعة.

- الأربعاء: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء بالحصة الثالثة والحصة الرابعة.

- الخميس: الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.