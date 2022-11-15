وزير الزراعة يبحث مع نظيريه السنغالي والصومالي سبل التعاون المشترك

اختتم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقاءاته ومباحثاته الثنائية مع نظرائه، على هامش مشاركته في فعاليات COP 27، حيث التقى وزيرا الزراعة في السنغال والصومال وبحث معهما أفاق التعاون المشترك لدعم مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام Fast التي أطلقتها الوزارة.

التنمية الشاملة في أفريقيا

وخلال لقاء «القصير»، بنظيره السنغالي علي نجويي ندييا وزير الزراعة السنغالي، أكد أن مصر تضع نصب أعينها التنمية الشاملة في أفريقيا لتحسين وتطوير سبل العيش لشعوب القارة، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم إلى الأشقاء الأفارقة.

وأشار القصير إلى معرض التقاوي الذي تقيمه وزارة الزراعة المصرية في المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ ودعا نظيره السنغالي لزيارة المعرض.

التعاون مع مصر في مجال إنتاج التقاوي

من جانبه أكد الوزير السنغالي أنه يتطلع إلى التعاون مع مصر في مجال إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية، نظرا للظروف التي تمر بها دول العالم والحاجة الماسة لتحقيق الأمن الغذائي، لشعوبها خاصة دول العالم النامي، ومن بين المحاصيل التي يهتم بها الجانب السنغالي هو القمح نظرا للاستهلاك المتزايد من الخبز.

ولفت إلى أن الجانب السنغالي نفذ تجارب لبعض تقاوي القمح المصرية ونجحت بشكل كبير ولدي السنغال رغبة عارمة للتعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن.

كما التقى القصير بنظيره الصومالي حسن حسين محمود، وبحث الجانبان التعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والتدريب وبناء القدرات.