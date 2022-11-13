وكيل «شباب القليوبية» يحيل العاملين بـ3 مراكز للتحقيق لتغيبهم عن العمل

تابع الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عددا من مراكز الشباب التابعة لإداراتي شباب طوخ وبنها، وذلك في جولة مفاجئة اليوم للتحقق من التزام العاملين خلال الفترة الصباحية.

شملت جولة المتابعة مراكز شباب الحدادين، وكفر علوان، والحصة التابعين لإدارة شباب طوخ، ومراكز شباب كفر الحصة واتريب التابعين لإدارة شباب بنها.

إحالة العاملين للتحقيق بسبب الغياب

أسفرت جولة وكيل وزارة الشباب بالقليوبية المتابعة عن إحالة العاملين بـ3 مراكز للتحقيق نظرا لغياب أحد العاملين بمركز شباب كفر علوان، وغياب 5 من العاملين بمركز شباب الحصة، وجميع العاملين بمركز شباب كفر الحصة لوجود المركز مغلق في أوقات العمل الرسمية.

بينما وجد مركز شباب الحدادين واتريب مفتوحا ويمارس نشاطه بشكل كامل، وقد وجه الصبروط بضرورة إحالة العاملين المتغيبين عن العمل للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

تقرير فني عن متابعة مراكز الشباب بالقليوبية

كما كلف الصبروط محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، بكتابة التقرير الفني الخاص بالمتابعة وسرعة مخاطبة مدير إدارة شباب بنها والمتابعين للتوجيه بفتح مركز شباب كفر الحصة واتخاذ ما يلزم حيال أسباب غلق المركز.

وأكد الصبروط استمرار عمليات المتابعة الميدانية المفاجئة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لضمان التزام العاملين ووصول خدمات مراكز الشباب للرواد والأعضاء.