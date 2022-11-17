«التموين» تتفق مع المصانع على العمل بكامل طاقتها لتوفير السلع في الأسواق

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع منتجي السلع الغذائية على تكثيف عمل مصانعهم بكامل طاقتها من أجل زيادة الإنتاج وإتاحة السلع أمام المواطنين، وسط تسهيلات حكومية للمنتجين والمصنعين، بهدف التكاتف مع الدولة وضخ كميات كبيرة من السلع إلى الأسواق.

تسهيلات لمصنعي ومنتجي السلع الغذائية

وأكدت مصادر بـ وزارة التموين، استمرار تواصل الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع البنك المركزي ووزارة المالية، من أجل حل المشاكل المتعلقة بالإفراج الجمركي وسرعة الإفراج عن السلع بالموانئ، وذلك من منطلق المسئولية المشتركة بين الدولة والمنتجين، مشيرة إلى أن منتجي السلع الغذائية أبدوا الموافقة على توجيهات وزير التموين بتكثيف الإنتاج، وأثنوا على الإجراءات الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لمصانعهم، والتي اتخذتها الدولة المصرية تسهيلا للمصنعين والمنتجين.

تكثيف ضخ السلع الاستراتيجية

وتهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من حث المنتحين ومصانع السلع الغذائية على تكثيف الإنتاج مقابل تسهيلات من الدولة، إلى توفير وإتاحة المعروض من كافة السلع خاصة السلع الاستراتيجية أمام المواطنين في جميع السلاسل التجارية على مستوى المحافظات، تجنبا لحدوث أية أزمة في نقص أي سلعة.

تخفيضات على السلع في المجمعات الاستهلاكية

فيما تكثف الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ السلع بأنواعها الغذائية وغير الغذائية للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة والسيارات المتنقلة للبيع بالسعر الحر لجميع المواطنين بتخفيضات أقل من السوق المحلية بنسب تصل إلى 25%، إذ تبلغ عدد المجمعات على مستوى المحافظات 1300 مجمع على مستوى الجمهورية.