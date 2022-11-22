حبس سارق دراجة من مستشفى تسبب في غرق شخص بدمياط

أمرت النيابة العامة، حبس المتهم بسرقة دراجة نارية من داخل مستشفى 4 أيام على ذمة التحقيقات>

يأتي ذلك بعد كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا غرق أحد المواطنين في دمياط بنهر النيل أثناء مطاردته للمتهم بدمياط.

عقوبة السرقة

أوضح عمر حلمي، المحامي بالنقض، إنّ قانون العقوبات حدد عقوبة لكل من يرتكب جرائم السرقة سواء بالإكراه أو تحت تهديد السلاح، أو باستخدام القوة سواء مادية بحيازة سلاح، أو معنوية بالتهديد اللفظي، وإدخال الرعب على المجني عليه، والحصول على ممتلكاته.

أوضح «حلمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 314 من قانون العقوبات نصت على المعاقبة بالسجن المشدد «كل ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح».

أوضح أن العقوبة تكون بالسجن المشدد أو المؤبد، أو الأشغال الشاقة 15 سنة طبقًا للمادة 413 في قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن المشدد «كل من ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح»، ويحق للقاضي تخفيف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

الهروب في مياه نهر النيل

ورد بلاغ إلى قسم شرطة دمياط من أحد المستشفيات بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية من داخل المستشفى وحاول المتهم الهروب فألقى نفسه في مياه نهر النيل فألقى أحد الأهالي نفسه وراء المتهم إلا أنه غرق لعدم إجادة السباحة.

وضبطت قوات الإنقاذ النهري المتهم وانتشال الجثة وبمواجهته بالتهمة اعترف بارتكابه الواقعة، وبسؤال والد المجني عليه اتهم السارق بالتسبب في غرق ووفاة نجله، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.