سقوط أمطار خفيفة على مناطق في الإسكندرية.. واستمرار حالة الطوارئ

سقطت أمطار خفيفة على عدد من مناطق الإسكندرية، عصر اليوم الثلاثاء، واستمرت لدقائق معدودة، قبل أن تعود الشمس للسطوع مرة أخرى، في ظل طقس معتدل تشهده المحافظة، منذ عدة أيام، بعد انتهاء نوة المكنسة الماضية.

وأوضحت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان، أن الأمطار كانت خفيفة للغاية، وسقطت في نطاق الجمرك غرب الإسكندرية وسموحة شرق المحافظة، دون أن تترك أي تأثير حقيقي.

طقس الإسكندرية اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن نشهد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة مشمسا أغلب الأوقات صباحا، مائل الى البرودة ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على أنحاء المحافظة، إضافة إلى هبوب رياح باردة ليلاً ونهارا.

توقعات سقوط أمطار

وفقا لبيان الأرصاد، تشهد الإسكندرية اليوم، هطول أمطار خفيفة بنسبة 30%، وتكون شبورة مائية، وانتشار الغيوم في السماء، مع هدوء الأحوال الجوية، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجة الحرارة في الإسكندرية

سجلت الإسكندرية، اليوم، درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية عظمى، و14 درجة مئوية صغرى، مع ارتفاع أمواج البحر بنسبة خفيفة إلى معتدلة، يصل إلى من متر الى متر ونصف.

الصرف الصحي تواصل حالة الطوارئ

أكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن استمرار رفع حالة الطوارئ، ونشر الاستعدادات في جميع أحياء المحافظة، بالإضافة انتشار السيارات الخاصة بشفط المياه في جميع أرجاء المحافظة.