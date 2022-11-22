ضبط شخصين بتهمة الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة في الجيزة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الجيزة، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الإتجار بالأسلحة غير المرخصة وترويجها على عملائهما.

ضبط المتهمين

عقب تقنين التحريات الإجراءات تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما وتبين أنَّهما لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على 81 بندقية خرطوش ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامي، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.