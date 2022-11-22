ضبط 10 أطنان قمح مجهول المصدر وغلق منشأتين في حملات بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية؛ إن جهاز حماية المستهلك ببرج العرب ضبط سيارة نقل محملة بالقمح المحلي غير المصرح بتداوله، وجرى التحفظ على السيارة وعليها 10.2 طن غلال سائبة ومعبأة مجهولة المصدر، وقام مفتشو الجهاز بتسليمها لمطحن الشركة المصرية للمطاحن بمنطقه برج العرب على ذمة تصرفات النيابة العامة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان، أنه شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار، ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية أو سلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

41 محضرا في حملات شرق الإسكندرية

وفي هذا الصدد، شن حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالمحلات والأسواق العشوائية والصيدليات، استهدفت منطقتي فيكتوريا والسيوف، «شارع الجلاء وشارع جميلة بوحريد»، وأسفرت عن تحرير 41 محضرا متنوعا وتحصيل 12 ألف جنيه غرامات فورية وتحرير 8 إنذارات.

كما شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية، شملت منطقة السيوف شماعة وشارع أديب معقد وأرض نوفل، وأسفرت الحملة عن 24 محضرا متنوعا، وتحرير 10 إنذارات وفرض غرامات فورية تقدر بـ8 آلاف جنيه.

حملات في أحياء الإسكندرية

ونفذ حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي، حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية، واستهدفت شارع السيد محمد كريم وسوق محمود فهمي النقراشي ومسجد القاضي، وأسفرت عن غلق وتشميع منشأتين، وتحرير 12 محضرًا متنوعا.

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتلاعبين بالأسعار بشارع محمد عطية بمنطقة المندرة قبلي، وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرا متنوعا.