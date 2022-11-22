«تموين الإسكندرية»: تحرير 8 محاضر لمخابز مخالفة في حملة رقابية بالعجمي

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، 8 محاضر لمخابز في منطقة العجمي، خلال حملة تموينية شنتها المديرية على مخابز البيطاش والهانوفيل في العجمي، اليوم الثلاثاء؛ للتفتيش على الدقيق البلدي المدعم بالمخابز وإنتاج رغيف الخبز المدعم ووزنه والمواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة وكذلك ماكينات صرف الرز.

وجرى تحرير محضرين لماكينتن داخل مخبزين، ومحضر تصرف 936 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشكارة الواحدة 50 كيلوجراما، بإجمالي 46800 كيلو جرام، ومحضر تصرف 33 شيكارة بنفس الوزن بإجمالي 2850 كيلوجراما.

تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن

وجرى تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبزين أحدهما بدون ماكينة صرف الخبز والآخر جمع 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم تزن الشيكارة نحو 50 كيلو جراما، بإجمالي 650 كيلو جرام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.