إحالة أوراق المتهم بقتل حلاق وغواص في المطرية إلى المفتي

أحالت الدائرة 13 جنايات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بمنطقة العباسية، أوراق المتهم بقتل شابين بمنطقة المطرية بالقاهرة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

اعتداء على 3 أشخاص

وشهدت منطقة المطرية تعدي شخص بالأسلحة البيضاء على 3 آخرين، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخر، وذلك على خلفية بعض الخلافات التي نشبت بين المتهم والضحايا.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم حمل سلاحا أبيض «سكين»، وتوجه إلى محل عمل أحدهم، ويدعى «ممدوح»، ويعمل حلاقًا، فطعنه في صدره طعنة نافذة أودت بحياته، ثم توجه إلى محل سكن الآخر، ويدعى «خالد»، ويعمل غواصًا بمحافظة البحر الأحمر، وانهال عليه طعنًا بالسكين حتى شق صدره ومزق جسده، ووقعت عيناه على شاب يُدعى «أحمد» كان يجلس بجواره، فطعنه وأخذ في طعن كل من يقف أمامه.

مصرع شابين وإصابة ثالث

على الفور، تم نقل الضحايا إلى مستشفى الزيتون لمحاولة إنقاذهم، وتوفى الشابان «خالد» و«ممدوح»، بعد أن لفظا أنفاسهما الأخيرة قبل وصولهما إلى المستشفى، وأصيب الثالث بإصابات بالغة.