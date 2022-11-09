إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه في حلوان إلى المفتي.. والنطق بالحكم 4 يناير

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة بالتجمع الخامس، بإحالة أوراق «هشام. ع. م» الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، المتهم بقتل صديقه، وتقطيع جثمانه بمنشار كهربائي، بدائرة قسم شرطة حلوان، إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 4 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر عمر عاشور.

قتل عمدا المجني عليه

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وفق ما ذكره أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 13422، جنح قسم حلوان لسنة 2022، المقيدة برقم 918 لسنة 200 كلي حلوان، أن المتهم يوم 10 /3 /2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجني عليه «أحمد إبراهيم أحمد م» الشهير بأبو يوسف مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بيت النية، وعقد العزم المصمم على قتله، فأعد لذلك مخططا واستدرجه إلى مسرح الجريمة، وخدعه بإحضار شيء على خلاف الحقيقة كذبا، فلما أجاب المجني عليه دعوته، وما ظفر به حتى التف خلفه، وطوق رقبته بحزام جلدي، ثم طعنه عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين» فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته.

ولم يدر إذ مثل بجثمانه تقطيعا بأدوات وصفها تمهيدًا لإخفاء جريمته أثرًا وتخلص من أعضائه غيبًا على النحو المبين، وأن المتهم حاز سلاحا أبيض وأدوات «سكين، ساطور، صاروخ كهربائي» التي تستخدم في الاعتداء على المجني عليه.

الموقف القانوني

يقول المحامي إبراهيم عبد العزيز دفاع المجني عليه في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن الجاني من المتوقع أن تم معاقبته طبقًا ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأشار إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنَّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.