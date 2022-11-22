عضو مبادرة «ابدأ»: نهتم برفع كفاءة العامل المصري ليواكب تطلعاتنا

قال عبدالرحمن عمر، عضو مبادرة «ابدأ»، إن المبادرة أطلقت منذ نحو عام ونصف، وخلال الفترة الماضية، وفي مرحلة ما بعد الإطلاق، كللت جهود المبادرة بالنجاح، «نهتم بشكل كبير على الأرض، سواء بالمصنعين المتوسطين والصغار والكبار، وكذلك يهتم المصنعون بجهود المبادرة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»، أننا نعمل على ثلاثة محاور رئيسية، سواء المشاريع الكبرى، ونستهدف بها سد فجوة الواردات، والقدرة التقنية وتعظيمها، ودعم المصانع، كما نقدم الدعم مثل التراخيص وتقنين الأوضاع وحل المشاكل المتواجده لديهم، كما نهتم بمحور التدريب وهو محور هام للغاية، ووضعنا عليه أملا كبيرا للغاية، لرفع كفاءة العامل المصري، ويحسن من دخله ويجعل القيمة المضافة للعامل المصري في الاقتصاد دائما في زيادة.

تابع أن جميع المحاور التي نعمل عليها مهمة، وإذا لم ندعم المصانع للعمل بكامل طاقتها لن يكون هناك فرص للعامل الذي يتم تدريبه، و«لو مفيش مشروعات نقدر نفتتحها أو نستهدفها وعندنا القدرة التصنيعية والموادر الخاصة بها لن يجد العامل فرصة».

واستطرد: «ندرب العامل ليكون كفءا وفي نفس الوقت نعيد عمل المصانع المغلقة ونفتتح مصانع جديدة ليجد العامل بعد انتهاء التدريب فرص العمل، وهو مهم بالتوازي مع تحقيق سوق عمل جيد للعمالة الصناعية».