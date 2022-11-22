عضو مبادرة «ابدأ»: نهدف لتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب

قالت الدكتورة آية حسام الدين، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة بدأت بتكليف من الرئيس السيسي في أكتوبر 2021، حيث عمل الفريق على ربط الصناعة بتنمية قرى «حياة كريمة»، لافتة إلى أنه تم دراسة وتحليل الواردات المصرية التي يمكن استبدالها بمنتج محلي، وكذلك المنتجات التي تحتاج للتكنولوجيا الأجنبية.

تقليل الفجوة الاستيرادية

وأوضحت عضو المبادرة، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة وضعت عدة أهداف رئيسية، منها تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوطين الصناعة، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتة إلى أنه جرى العمل على عدد من المحاور من خلال المشروعات الكبرى، بهدف دعم المصانع المتعثرة، والبحث والتطوير والتدريب.

المبادرة لا تستهدف صناعة محددة

وأشارت الدكتورة آية حسام الدين إلى أن المبادرة لا تستهدف صناعة محددة إلا بعد تحويل المنتجات بالكامل لمنتجات محلية، والآن يتم العمل على جميع الصناعات التي تتضمن استيرادا من الخارج، من خلال عدة مراحل تبدأ باستهداف الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، موضحة أن جميع المنتجات المستوردة من الخارج مستهدفة للتصنيع المحلي خلال المبادرة.