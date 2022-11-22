«الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي» مسابقة الملتقى الفكري بكفر الشيخ الأزهرية

أقام مكتب الخدمة المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الثانوية «بنين»، تحت عنوان «الآثار السلبية المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» الذي أُقيمت فعالياته بمدرج ديوان المنطقة، وقاعات تدريب الحاسب الآلي بالمنطقة بمشاركة طالبان من كل إدارة تعليمية تابعة للمنطقة.

عمل بحث عام عن موضوع الملتقى وماكيتات ولوحات

وتضمنت مسابقة الملتقى الفكري؛ المطالبة بعمل بحث عام عن موضوع الملتقى، وماكيتات ولوحات إرشادية، وإقامة اختبارات في المعلومات العامة لدى الطلاب، وقياس مدى ممارسة أعمال الكمبيوتر لديهم، وكذا مناقشتهم في الأحداث الجارية، بالإضافة إلى تقييم شخصية الطالب ببعضاً من الدرجات، التي يبلغ مجملها العددي في النهاية 100 درجة يستحوذ عمل البحث منها علي 50 درجة بمفرده، والباقي موزع علي باقي التقييمات المذكورة.

تكريم باقي المراكز بجوائز مالية قَيمة متفاوتة

من المفترض أن تأتي جوائز المسابقة لأول مركزان، ويتم تصعيدهما لحضور التصفية النهائية على مستوى مناطق الجمهورية، وتكريم باقي المراكز بجوائز مالية قَيمة متفاوتة النِسب من مركز لآخر، علاوةً على منح رحلة ترفيهية للطلاب المشاركين في الملتقي الفكري.

وأسفرت نتائج مسابقة الملتقى بالمرحلة الثانوية للبنين عن فوز الطالب رفيق كريم السيد، بالمركز الأول، بمعهد قزمان الثانوى بنين، وبالمركز الثاني جاء الطالب محمود محمود محمد، بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، وحصد المركز الثالث الطالب عبد الرحمن يوسف محمد، بمعهد بلطيم الثانوى بنين.

وأُقيمت فعاليات المُلتقى تحت إشراف وحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ومتابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب، وصفاء رزق، مسؤولة مكتب الخدمة المدرسية، وإشراف لجنة التقييم التي ضمت كلاً من الموجه العام للتربية الاجتماعية، وعضوي إداراتي الجودة والكمبيوتر بالمنطقة.