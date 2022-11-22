محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات «حياة كريمة» بالفرافرة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بقرى الفرافرة يرافقهم العميد محمد الهادي ممثل المنطقة الجنوبية العسكرية والمهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد و التنفيذيين المعنيين.

وتابع المشروعات الجارية بقرى أبو منقار و أبو هريرة والكفاح وعثمان بن عفان والخير والنماء، ووجه المحافظ بتوفير٧ مولدات كهرباء متنقلة وحصر الجهد الكهربي المطلوب لتغذية المباني الحكومية، وسرعة الانتهاء من تنفيذ وحدات الحماية المدنية، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتأثيث وتجهيز وحدات طب الأسرة، كما كلف مديرية الشباب والرياضة بتركيب الشباك المحيطة بملاعب الخماسي بمراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء خزانات صرف صحي للمنازل من خلال شركة المياه والصرف الصحي.

كما حرص الزملوط على لقاء أهالي القرى للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم حول المشروعات المُنفذة بما يخدم احتياجاتهم الأساسية وتوفير الخدمات اللائقة.