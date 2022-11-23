«بحوث الزراعات بسخا»: مصر تزرع 4 أصناف من تقاوي القمح

قال الدكتور عادل هجرس، رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية في مركز بحوث الزراعات بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن هناك 4 أصناف من تقاوي القمح هي المسؤولة عن إنتاج سلة غذاء مصر من هذا المحصول، بإجمالي 4 ملايين فدان.

4 أصناف تقاوي قمح

وأوضح «هجرس»، في تصريح لـ«الوطن»، إن الـ4 أصناف التي يتم زراعة محصول القمح بها، هي: «سخا 95، ومصر 3، وجيزة 171، و س. د.س 14»، والتي تعتبر التقاوي الرئيسية لزراعة جميع حقول القمح بالوجهين البحري، والقبلي، وينتج الفدان الواحد من القمح منها 25 أردبًا، ومتوسط إنتاجه 19 أردبا.

9 ملايين طن قمح

وأشار إلى أن إجمالي ما ينتج سنويا من محصول القمح في مصر يبلغ نحو 9 ملايين طن قمح من تلك الأصناف السابق ذكرها، مشيرًا إلى أن فدان القمح بنظام زراعة المصاطب يحتاج إلى 45 كيلو جرام من التقاوي، والزراعة بنظام البدار والحراثي يحتاج 50 كيلو قمح، بينما يحتاج فدان القمح بنظام التخضير 60 كيلو، وكذلك يحتاج فدان القمح العفير 50 كيلو جراما.