أسرة سعودية تحتفل بالفوز على الأرجنتين في كأس العالم بفنادق الغردقة

تتوالى الاحتفالات في كل مكان بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر، وشهدت مدينة الغردقة احتفالا من نوع خاص، حيث حملت أسرة سعودية الأعلام بفنادق الغردقة في سعادة غامرة تمتزج بالفرحة على أنغام الأغاني السعودية، بمشاركة عدد من السائحين الأجانب والعاملين بالقطاع السياحي والتقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني والتبريكات.

أسرة سعودية تحتفل بالفوز في كأس العالم

كشف محمد عيد، الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة استضافت عددا من السائحين السعوديين وبمجرد انتهاء مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022‪ بقطر بفوز المنتخب السعودي، انطلقت الاحتفالات بمشاركة أسرة سعودية على أنغام الموسيقى حاملين أعلام السعودية والتقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني والتبريكات من المصريين.

شاشات ضخمة على الشواطئ

وأشار عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية أعدت شاشات ضخمة على الشواطئ لمشاهدة مباريات مونديال كأس العالم بقطر حيث تتواجد بالغردقة عدد كبير من الجنسيات الدول المشاركة في كأس العالم.

وشهدت احتفالات فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين قيام لاعب الفلاي بورد مجدي عبد الغني برفع علم السعودية في سماء الغردقة وسط إعجاب وتشجيع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.