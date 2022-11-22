المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي: قاعات عروض الأفلام كاملة العدد

قال المخرج أمير رمسيس، المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي، إن الدورة الحالية شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور على العروض المختلفة، حيث يبدأ التوافد منذ الساعة 10 صباحًا.

وأوضح «رمسيس»، خلال لقاء مع فضائية «dmc»، أن قاعات عرض الأفلام كانت كاملة العدد، مشيدًا بالفعاليات التي شهدتها أروقة المهرجان، مثل المعارض والكتب وعروض الأفلام «أشعر بسعادة غامرة بسبب هذا المهرجان».

الجمهور راضٍ عن فعاليات الدورة 44

وأشار إلى أن ردود الأفعال كانت إيجابية، خاصة بعد عرض أفلام نالت نجاحات عالمية في المهرجان، مضيفا «نلنا نصيب الأسد من عروض الأفلام الشرق أوسطية».

وكشف المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي، أن المهرجان شهد زيادة في عدد التذاكر هذا العام عن العام الماضي، معتبرًا أن هذه الدورة هي «دورة الجمهور راضي عننا فيها».

10 أفلام روائية قصيرة للشباب

وأشار إلى أن شباب المخرجين المصريين قدموا 10 أفلام روائية قصيرة، تحت إشراف المخرج العالمي بيلا تاو، معتبرًا أن ذلك انتصارا كبيرا للدورة الحالية من المهرجان.