تقرير: استقرار إنتاج العالم من الصلب في أكتوبر الماضي

قالت منظمة الصلب العالمية، إن إنتاج العالم من الصلب استقر في أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها اليوم، أن إنتاج لصلب الخام العالمي لـ64 دولة تقدم تقاريرها المنظمة بلغ 147.3 مليون طن في أكتوبر للماضي، وهو نفس الرقم مقارنة بأكتوبر 2021.

إنتاج أفريقيا من الصلب

وبحسب التقرير، أنتجت إفريقيا 1.4 مليون طن في أكتوبر 2022، بزيادة 2.3٪ في أكتوبر 2021، فيما أنتجت آسيا وأوقيانوسيا 107.3 مليون طن، بزيادة 5.8٪.

وأنتج الاتحاد الأوروبي 11.3 مليون طن، بانخفاض 17.5٪،، كما أنتجت دول أوروبية أخرى 3.7 مليون طن، بانخفاض 15.8٪.

وقال التقرير، إن الشرق الأوسط أنتج 4 ملايين طن بزيادة 6.7٪، وأمريكا الشمالية 9.2 مليون طن، بانخفاض 7.7٪.

وأنتجت روسيا ورابطة الدول المستقلة الأخرى، إضافة إلأى أوكرانيا 6.7 مليون طن، بانخفاض 23.7٪. أنتجت أمريكا الجنوبية 3.7 مليون طن، بانخفاض 3.2٪.

أسعار مدخلات الإنتاج

يأتي ذلك الاستقرار في وقت شهدت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب تحركات نسبية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث استمرت أسعار خام الحديد في الانتعاش بدافع من تحسن الطلب في الصين، مع بدء الحكومة اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد والقطاع العقاري.

وبلغت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من الحديد لتسليمها إلى ميناء تيانجين نحو 97.5 دولارًا للطن، وظلت قريبة من أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع عند 99 دولارًا في 16 نوفمبر، وتقدمت بنسبة 20٪ منذ بداية الشهر، وسط توقعات بأن الطلب في ستنمو الصين أكبر مستهلك للحديد في العالم.وكانت بعض أسعار مدخلات الإنتاج شهدت تراجعا الفترة الماضية، حيث هبطت الخردة إلى 340 دولار للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مقارنة بسعر 367 دولار للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر الماضي، ومقارنة بنحو 371 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقارنة بنحو 373 دولار.