تقرير: مصر الأولى عالميا في إنتاج الصلب رغم التراجع 10.4% في أبريل

تراجع إنتاج مصر من الصلب الخام خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 10.4% ليسجل إجمالي الإنتاج 742 ألف طن، مقارنة بـ819 ألف طن لشهر أبريل من العام الماضي، وفقا لتقرير رابطة الصلب العالمية.

وكشف التقرير، أنه رغم التراجع، إلا أن مصر تصدرت قائمة إنتاج الدول العربية خلال الشهر الماضي، تلتها السعودية، التي أنتجت 765 ألف طن، مقارنة بـ761 ألف طن لشهر أبريل من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 0.5%، تلتها الإمارات في المركز الثالث، والتي أنتجت كميات صلب خام بنحو 265 ألف طن، مقارنة بـ259 ألف طن في شهر أبريل 2021، وبنسبة تراجع 8.6%.

قطر وليبيا في المركزين الرابع والخامس

وقال التقرير إن قطر حلت في المركز الرابع ضمن قائمة الدول العربية المنتجة للصلب بإجمالي كميات 89 ألف طن في أبريل الماضي، مقارنة بـ85 ألف طن لنفس الشهر من العام الماضي، وبنمو نسبته 4.7%، فيما حلّت ليبيا في المركز الخامس بإجمالي كميات 75 ألف طن، مقارنة بـ65 ألف طن، وبنسبة نمو بلغت 15.4%.

قائمة كبار المنتجين في العالم

وعلى المستوى العالمي، أظهر التقرير تصدر الصين قائمة الدول الأكثر إنتاجا للصلب الخام، رغم التراجع بنسبة 10.3%، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، فيما سجلت نسبة التراجع على أساس شهري 5.2%، وهبط الإنتاج إلى 92.8 مليون طن في أبريل الماضي، وهو ما يأتي على خلفية الإغلاقات الكبرى في شنغهاي، نتيجة تبني بكين سياسة «صفر كوفيد» التي تهدف من خلالها إلى تحجيم انتشار فيروس «كورونا».

واحتلت الهند المركز الثاني ضمن قائمة كبار المنتجين عالميا، حيث أنتجت 10.1 مليون طن بنسبة زيادة في أبريل 6.2%، تلتها في المركز الثالث اليابان بكميات 7.5 مليون طن وبنسبة تراجع 4.4%، ثم الولايات المتحدة بكميات 6.9%، وبتراجع 3.9%، ثم روسيا، ومن بعدها كوريا الجنوبية، ثم ألمانيا وتركيا التي ارتفعت فيها نسبة الإنتاج على أساس شهري بنحو 1.6%.